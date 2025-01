Cleveland Cavaliers sconfiggono Oklahoma City Thunder 129-122, Allen e Mobley protagonisti

I Cleveland Cavaliers battono Oklahoma City 129-122 in quella che per molti negli Usa potrebbe essere già considerata una della probabili finale di questa stagione Nba. Protagonista Jarrett Allen che ha messo a referto 25 punti, 12 rimbalzi, sei assist e tre palle rubate. Per i Cavaliers lo score stagionale è ora di 32 vittorie e 4 sconfitte; mentre i Thunder, leader della Western Conference, è 30 a 6 con la striscia di 15 partite vinte che si è arrestata proprio con i Cavaliers. Evan Mobley ha realizzato 21 punti, 10 rimbalzi e sette assist diventendo con Allen i primi compagni di squadra dei Cavaliers a fare segnare 20 punti, 10 rimbalzi e cinque assist in una partita come LeBron James e Dwyane Wade nel 2017. Sette giocatori sono andati in doppia cifra per Cleveland, tra cui Darius Garland con 18 punti, la riserva Max Strus con 17 e Ty Jerome con 15. La star dei Cavs, Donovan Mitchell, ha segnato solo 11 punti con un 3 su 16 al tiro.

E' stata la terza partita nella storia della Nba con due squadre che si affrontavano avendo una serie vincente di 10 o più partite: non accadeva dal 2000 quando i Los Angeles Lakers hanno battuto i Portland nel 2000. E' stata la seconda volta nella storia della Nba di una partita con squadre che hanno vinto 30 o più delle loro prime 35 partite: il precedente è tra i Lakers e Milwaukee nel 1971-72.

Giannis Antetokounmpo ha realizzato 25 punti, 16 rimbalzi e otto assist nella vittoria dei Milwaukee Bucks sui San Antonio Spurs di Victor Wembanyama per 121-105. Senza Nikola Jokic, fuori a causa di un infortunio, i Denver Nuggets hanno battuto i Los Angeles Clippers 126-103. Tyrese Maxey ha segnato 29 punti per la vittoria di Philadelphia su Washington per 109-103; mentre Malik Beasley ha realizzato 23 punti per la vittoria di Detroit 113-98 su Brooklyn. I New York Knicks hanno vinto a Toronto per 112-98 contro i Raptors; mentre Pascal Siakam ha segnato 26 punti per dominare l'Indiana durante la visita a Chicago 129-113. Deni Avdija ha segnato 26 punti per far portare Portland alla vittoria per 119-100 su New Orleans.

I risultati delle partite giocate nella notte: Milwaukee-San Antonio 121-105; New York-Toronto 112-98: Brooklyn-Detroit 98-113; Denver-LA Clippers 126-103; La New Orleans-Portland 100-119; Cleveland-Oklahoma City 129-122; Indiana-Chicago 129-113; Philadelphia-Washington 109-103.