Clippers rimontano, Indiana e Minnesota vincono in NBA

Nella notte italiana del campionato NBA si sono giocate 12 partite, tra cui spicca la rimonta dei Clippers contro Golden State grazie al tiro da tre punti di Paul George e la sconfitta di Orlando dopo nove successi consecutivi. I Los Angeles Clippers, svantaggiati di 22 punti nel terzo quarto, sono riusciti a tenere testa ai Golden State Warriors (113-112) grazie al canestro da tre punti di Paul George (25 punti, di cui 11 nel quarto quarto). Un momento difficile per Golden State, che si trova ora undicesima nella Western Conference con 9 vittorie e 11 sconfitte. Minnesota, in testa alla Western Conference, ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva a Charlotte (123-117). I Wolves, ancora una volta senza Anthony Edwards, hanno potuto contare sulla coppia Karl-Anthony Towns (28 punti, 7 rimbalzi, 5 assist) e Rudy Gobert (26 punti, 12 rimbalzi, 3 assist). Indiana ha vinto 144-129 contro Miami. La serie di nove vittorie consecutive di Orlando si è conclusa con la sconfitta 129-101 di Brooklyn. I Magic sono caduti sotto i colpi di Mikal Bridges (42 punti), ma restano secondi a Est con lo stesso record dei Milwaukee Bucks (14 vittorie - 6 sconfitte), terzi dopo la vittoria su Atlanta (132-121) grazie alla tripla-doppia di Giannis Antetokounmpo (32 punti, 11 rimbalzi, 10 assist). Un super Luka Doncic non è stato sufficiente a Dallas, che ha perso 126-120 in casa contro Oklahoma. A trascinare i Thunder, che hanno dominato per tre quarti rischiando poi di subire la rimonta, è stato Williams, autore di 23 punti. Nonostante la tripla-doppia del pivot serbo Nikola Jokic (36 punti, 13 rimbalzi, 14 assist), i campioni di Denver sono caduti a Sacramento (123-117). I Jazz di Simone Fontecchio hanno vinto 118-113 a Portland dopo il 106-106 dei tempi regolamentari. L'azzurro ha contribuito con 7 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. I Lakers hanno battuto 107-97 Houston, Phoenix ha superato 116-109 Memphis, che nonostante i 37 punti di Jackson è crollata, e i Chicago Bulls hanno vinto 124-118 sui Pelicans.