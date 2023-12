Clippers vincono nona partita consecutiva, Lakers ancora sconfitti

Uno straordinario Joel Embiid ha realizzato 51 punti nella vittoria di Philadelphia contro Minnesota (127-113), mentre i Clippers hanno registrato il nono successo consecutivo e i Lakers hanno perso ancora. Embiid è diventato il primo giocatore del campionato a mettere insieme 12 partite consecutive segnando almeno 30 punti e 10 rimbalzi dai tempi del leggendario Kareem Abdul-Jabbar nel 1972. A Toronto, Nikola Jokic ha segnato 31 punti, accompagnati da 15 rimbalzi e sei assist, permettendo a Denver di vincere contro i Raptors 113-104. I Nuggets, con questa 19esima vittoria, si sono posizionati al terzo posto a Occidente, dietro Minnesota e Oklahoma. Dopo aver vinto la Coppa NBA, i Lakers stanno vivendo un periodo di difficoltà: hanno subito la terza sconfitta consecutiva, la quarta in cinque partite (124-108) contro i Bulls di DeMar DeRozan (27 punti, 9 assist, 7 rimbalzi). I 25 punti di Lebron James (10 rimbalzi, 9 assist) e i 19 di Anthony Davis non sono stati sufficienti a Los Angeles per rimettersi in carreggiata. I Bulls sono saliti all'undicesimo posto ad Est con 12 vittorie, tante quanto Atlanta, che ha vinto 134-127 a Houston grazie ai 30 punti di Trae Young. I Celtics mantengono la testa della classifica grazie alla 21ma vittoria (144-119) ottenuta a Sacramento. Nonostante l'assenza di Jayson Tatum, infortunato alla caviglia, Boston ha potuto contare su 28 punti ciascuno di Jaylen Brown e Derrick White, con De'Aaron Fox che ne ha segnati 29 per i Kings. I Clippers hanno ottenuto il nono successo consecutivo battendo Dallas 120-111. Ai 28 punti di Luka Doncic per i Mavericks, Kawhi Leonard ha risposto con 30, James Harden ne ha aggiunti 17 e 11 assist per Los Angeles. I Pacers hanno interrotto una striscia di quattro sconfitte di fila grazie ad una bella vittoria per 144-113 contro Charlotte.