Cobolli sconfitto da De Minaur in tre set all'Australian Open.

La corsa di Flavio Cobolli all'Australian Open si interrompe al sesto ostacolo. Il tennista romano, che non era mai arrivato così avanti in un torneo Slam, viene sconfitto al terzo turno del tabellone principale. Cobolli era riuscito ad accedere al tabellone principale dopo tre turni di qualificazioni, ma si arrende all'australiano Alex De Minaur, numero 10 del ranking, in tre set (6-3 6-3 6-1) e in due ore e sette minuti di gioco. Durante la partita, Cobolli si trova anche a dover affrontare un dolore alla coscia destra. De Minaur, dopo la vittoria, fa i complimenti al tennista italiano, definendolo un ottimo giocatore e riconoscendo la sua grande prestazione nei match precedenti. Gli augura il meglio per il futuro.