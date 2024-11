Colpo del Genoa a Parma. Pinamonti segna 1-0. In campo Balotelli

Colpo esterno e punti pesanti in chiave salvezza per il Genoa che vince 1-0 in casa del Parma. Partita equilibrata tra le due squadre con i ducali che possono recriminare per l'infortunio muscolare per uno dei suoi giocatori più forti: Bernabé al 16' ha lasciato il campo toccandosi la coscia destra. I padroni di casa sfiorano anche il gol ma nella ripresa sono gli ospiti prima a sfiorare la rete con un palo colpito da Pinamonti e poi a passare proprio grazie a Pinamonti abile a ribadire in rete una respinta di Suzuki. In campo per il Gonea anche Mario Balotelli, al suo rientro in Serie A. L'ex attaccante della Nazionale ha giocato gli ultimi cinque minuti nel corso dei quali rimedia anche una ammonizione. In classifica il Parma resta fermo a 9 punti. Stessi punti anche per il Genoa che lascia l'ultimo posto al terzetto composto da Lecce, Monza e Venezia