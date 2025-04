Como trionfa 3-1 a Monza: addio speranze di salvezza per i brianzoli

Il Como vince 1-3 a Monza in una partita della 31/a giornata di campionato e fa un bel passo verso la zona tranquilla della classifica, mentre per i brianzoli, alla 20/a sconfitta in campionato e ultimi con 15 punti, possono davvero dire addio alle ultime speranze di salvezza. la squadra di casa è andata in vantaggio già al 5' con Dani Mota ma poco dopo il quarto d'ora Ikoné ha pareggiato e Diao raddoppiato al 39/o. A inizio ripresa, un bolide di Vojvoda ha fissato il risultato.