Conference: Italiano, ci è mancata la concretezza

"Ci credevamo, ci siamo preparati, eravamo concentrati, avevamo entusiasmo, abbiamo fatto la prestazione, ma la concretezza che spesso ci è mancata in questi anni anche oggi non ci ha permesso di vincere la partita. Abbiamo fatto tre finali, abbiamo rischiato di vincerle tutte e tre e invece niente". Sono le amare parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, al termine della finale di Conference persa con l'Olympiacos. "Capisco la delusione e la rabbia dei tifosi - dice - perché è tale e quale alla nostra. In futuro bisogna individuare dove questa squadra ha delle lacune e metterele a posto. Nei prossimi giorni ci incontreremo col presidente e vedremo il futuro mio e della Fiorentina. Perché questo è un gruppo con tanti giovani, che può crescere molto".