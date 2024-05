Conference: Italiano, Faremo di tutto per difendere 3-2

''Non era facile vincere, siamo stati bravi. Ma dispiace aver subito due gol''. Non è soddisfatto al cento per cento Vincenzo Italiano del risultato ottenuto nel primo round contro il Bruges ma anche perché perde per infortunio Sottil: frattura della clavicola per l'attaccante protagonista con un gran gol in apertura, un infortunio subito a inizio ripresa. Intanto per i viola aver chiuso con un successo è importante ma al ritorno il prossimo 8 maggio ci sarà da lottare. Il 3-2 non permette di sentirsi tranquilli. ''Avremmo potuto avere più vantaggio - ha detto il tecnico viola - Il rammarico maggiore è per il momentaneo 2-2 subito in superiorità: come con il Sassuolo abbiamo abbassato la guardia e dovuto riattaccare la spina. Alla fine abbiamo cercato di mettere tutto ciò che avevamo a livello offensivo, è importante aver vinto ed è importante come è entrato in campo Nzola e non solo lui. Purtroppo anche stavolta abbiamo avuto 3-4 situazioni per ottenere un risultato più ampio, comunque siamo avanti e andremo in Belgio a giocarci la qualificazione. Dovremo difendere questo vantaggio''. Ma il dispiacere è anche per l'infortunio subito da Sottil a segno anche domenica scorsa contro il Sassuolo. ''E' stata una partita difficile - ha aggiunto Biraghi - e altrettanto lo sarà quella del ritorno. Ma abbiamo una grande forza di gruppo e faremo di tutto per andare ad Atene''.