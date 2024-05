Conference: Italiano 'la differenza con Praga è l'esperienza'

"L'unico aspetto differente rispetto alla finale di Praga dell'anno scorso è che questa situazione l'abbiamo già vissuta". L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, alla vigilia della finale di Conference con l'Olympiacos, punta anche sul fattore esperienza. "Dobbiamo cercare di giocare una partita come vanno giocate le finali - ha detto - un po' d'esperienza ce l'abbiamo, dobbiamo fare di tutto per non commettere errori, essere attenti concentrati. Quest'anno portiamo in campo quell'esperienza, quell'amarezza dell'anno scorso, per trasformarla in epilogo positivo".