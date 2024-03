Conference: Italiano 'metterei la firma per vincere un trofeo'

"Metterei la firma per portare a casa un trofeo, da parte mia massimo impegno e massima professionalità da qui alla fine". Così Vincenzo Italiano aspettando il ritorno degli ottavi di Conference League domani alle 18,45 contro il Maccabi Haifa, battuto all'andata per 4-3 con un gol di Barak al 95'. "Il mio futuro? Ne ho parlato con la società e penso che sia al corrente del mio pensiero - ha aggiunto a domanda precisa il tecnico della Fiorentina il cui contratto scade a giugno con opzione al 2025 legata a determinati obiettivi - Ora però vogliamo concentrarci su tutte e tre le competizioni che ci vedono ancora in corsa, più avanti vedremo ciò di cui saremo capaci''. Intanto c'è da centrare la qualificazione ai quarti e sfatare la maledizione dei rigori: "Abbiamo vinto il primo round all'andata ma la pratica non è ancora chiusa. Il Maccabi farà di tutto per ribaltare il risultato, noi dobbiamo sfruttare questo piccolo vantaggio. Quanto ai rigori, anche oggi ci siamo fermati a lungo a batterli, è un problema che ha stufato anche la squadra". Tra i convocati mancano ancora Kouamé e Christensen oltre a Castrovilli (non in lista Uefa) e Milenkovic out per squalifica come lo stesso Italiano.