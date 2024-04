Conference; Italiano, "uniti per qualcosa di straordinario"

"Stiamo per affrontare una delle settimane più importanti da quando alleno a Firenze, in cui tra domani e mercoledì prossimo ci giochiamo il passaggio alle semifinali di Conference e quello alla finale di Coppa Italia. Pensiamo però ad un impegno per volta e dunque ora testa al Viktoria Plzen". Così Vincenzo Italiano aspettando il ritorno dei quarti della competizione europea contro la formazione ceca contro cui l'andata è terminata 0-0. "Abbiamo lavorato per alzare il livello della qualità, per essere più veloci e soprattutto più incisivi sotto porta - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina - confidando poi nella spinta dei nostri tifosi. Mi ha fatto piacere vedere in giro per la città tanti striscioni della curva Fiesole che invitano a venire domani tutti allo stadio. Conosco i miei ragazzi e so quanto ci tengono ad essere sostenuti in una partita così importante. Lasciamo da parte incomprensioni, mugugni e rimpianti per ciò poteva essere e non è stato e stringiamo tutti assieme per cercare di raggiungere qualcosa di straordinario".