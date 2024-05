Conference: la seconda della Fiorentina, caccia al trofeo

La Fiorentina si è guadagnata una seconda chance di vincere la Conference League nella finale che gioca domani sera ad Atene contro l'Olympiacos. Gli esperti Sisal sono convinti che questa sarà la volta buona poiché Vincenzo Italiano e i viola sono favoriti a 2,40, contro il 3,20 dell'Olympiacos, con il pareggio offerto alla stessa quota. L'ipotesi supplementari rimane fissa a 3,20, mentre si sale fino a 5,75 per una soluzione ai calci di rigore. La Fiorentina è avanti anche per alzare il trofeo: successo toscano a 1,70 rispetto al 2,20. Le aspettative per una partita ricca di gol ci sono tutte: la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,30, è nelle corde del match.