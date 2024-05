Conference League: la Fiorentina vince 3-2 con il Bruges

La Fiorentina batte 3-2 il Bruges nell'andata di semifinale di Conference League allo stadio Franchi di Firenze. Il ritorno è in programma tra 7 giorni, l'8 maggio allo stadio Breydel di Bruges. La Viola sostenuta dal pubblico di Firenze, malgrado un forte acquazzone che ha colpito la città toscana, è partita subito forte. Ed è passata grazie a Sottil al 5'. Al 17' però gli ospiti trovano il pareggio con Vanaken su rigore. Al 37' i padroni di casa vanno nuovamente avanti e trovano il 2-1 con Belotti. Nella ripresa i belgi restano in 10 per l'espulsione di Onyedika ma al 18' Thiago trova il 2-2. Il risultato sembra bloccato fino a quando, al 46', nel primo dei tre minuti di recupero 'Nzola segna il definitivo 3-2 che fa esplodere di gioia i tifosi viola.