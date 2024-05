Conference League: Olympiakos vince 4-2 in casa dell'Aston Villa

Impresa dell'Olympiakos di Atene che ha vinto 4-2 in casa dell'Aston Villa nell'andata di semifinale di Conference League. Il ritorno è in programma il 9 maggio allo stadio Karaskaikis di Atene. Eroe per i greci è l'attaccante marocchino El Kaabi, autore di una tripletta (16', 29' e 11' st). Di Hezze l'altra rete dell'Olympiakos. Gli inglese devono sperare di ribaltare il risultato al ritorno con più di due reti di scarto. Per l'Aston Villa in gol Watkins nel primo minuto di recupero della prima frazione. Diaby sigla il momentaneo 2-2 al 52'