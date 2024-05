Conference: Mendilibar, il segreto è stare tranquilli

"Il segreto è state calmi e tranquilli e fare tutto quello che ci ha portato in finale. Quello che ci ha portato fin qui è stato un successo, bisogna trattare questa partita come le altre, perché questo è il modo in cui siamo arrivati in finale". José Luis Mendilibar, tecnico basco dell'Olympiacos, predica seraficità, alla vigilia della finale con la Fiorentina. Lui che negli ultimi anni è diventato quasi un "finalista per caso": l'anno scorso subentrò a primavera sulla panchina del Siviglia e vinse l'Europa League a spese della Roma, quest'anno è giunto a stagione in corso al Pireo. "Ci sono alcune similitudini con la partita dell'anno scorso - ha detto - ma la competizione è diversa, le squadre diverse e le circostanze diverse".