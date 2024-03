Conference: Nardella, spero vada tutto bene per la sicurezza

Sul rafforzamento delle misure di sicurezza in vista di Fiorentina-Maccabi Haifa di domani di Conference League "dobbiamo augurarci che vada tutto bene, purtroppo i disagi per i cittadini ed i tifosi sono tantissimi e questo ovviamente non ci fa piacere". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di una iniziativa. "Auguriamoci davvero che non succeda nulla e che ognuno faccia la sua parte perché domani sera sia una serata di sport e di nient'altro", ha aggiunto.