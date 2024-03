Coni: Malagò,'Centro di Formia fiore all'occhiello nostro mondo'

"Il Centro di preparazione olimpica di Formia è un fiore all'occhiello del nostro mondo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagó, iniziando i lavori della Giunta Nazionale presso il Cpo della cittadina sul litorale laziale, dove si allenava Pietro Mennea. Il segretario generale del comitato olimpico, Carlo Mornati, ha poi illustrato alcuni dati del centro: "La volontà era di replicare il modello di Roma su Formia e Tirrenia. A Formia ormai gravitano 15-16 federazioni l'anno per un totale di quasi 30mila presenze". Poi un riferimento al periodo del Covid. "Quando tutti i settori erano in sofferenza qui hanno gravitato 14 mila persone. Nei tre centri di preparazione olimpica lo sport non si è mai fermato e qui c'è la spiegazione anche delle medaglie di Tokyo", ha aggiunto Mornati che ha sottolineato come "negli ultimi 7-8 anni siano stati investiti 5 milioni su Formia". "Questa struttura è un fiore all'occhiello di Formia e della provincia - ha detto il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, portando il suo saluto come anche l'assessore regionale, Elena Palazzo - Abbiamo avviato un percorso di valorizzazione insieme e ci sono riscontri positivi da chi vive questa struttura. Poi ci sono idee che voglio lanciare: i giochi della gioventù e il trofeo Coni. Pensate se possiamo candidarci come città. È una richiesta che faccio come sindaco perché credo molto in questa struttura". La Giunta ha poi proseguito i suoi lavori ed è ancora in corso.