Consiglio Coni:ok a modifica principi fondamentali degli statuti

Il Consiglio Nazionale del Coni ha approvato all'unanimità la delibera di modifica del testo dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e la modifica del testo degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva, in seguito all'entrata in vigore dell'ultimo decreto sport che ha aggiornato con alcuni chiarimenti le norme in tema di elezioni presidenziali e sulla candidabilità dei concorrenti. Il Consiglio ha votato inoltre la nomina di Michele Signorini come commissario ad acta al fine di emendare gli Statuti già approvati, adeguandoli alla normativa vigente in materia.