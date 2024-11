Conte, contro l'Inter l'obiettivo del Napoli è rimanere in testa

"Domenica giochiamo la partita a Milano, la nostra idea non è di andare a fare da sparring partner con l'Inter aspettando che ci tirino i cazzotti. Ci vogliamo misurare con i nostri reali valori, cercando di fare la partita, questo è l'aspetto giusto per crescere al di là del risultato. Poi noi ci arriviamo da primi in classifica, e l'obiettivo a fine partita è rimanere in testa". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte, a 48 ore dalla sfida contro l'Inter. "Affrontiamo - ha proseguito - la squadra che in questi anni si è dimostrata la più forte, hanno lavorato benissimo e oggi si mettono in una posizione più alta rispetto alle altre antagoniste, per il bellissimo lavoro che hanno fatto da dirigenti a allenatore e calciatori. Ma noi non andiamo con la bandiera bianca, ma convinti di giocarci le nostre carte, poi vedremo cosa accadrà". "Ci stiamo preparando con l'ambizione di giocarci la partita - ha concluso Conte - e sarà un importante test per misurarci con la migliore del campionato e capire che tipo di progressi stiamo facendo".