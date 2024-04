Contestazione ultrà, 'il Milan non è prodotto su cui speculare'

"Signori la pazienza è finita! Il Milan non è un prodotto su cui speculare e Milano non è una piazza che si accontenta di partecipare": è il duro comunicato della Curva Sud del Milan contro il club rossonero. "Che non si possa pensare di spendere sul mercato i fiumi di denaro investiti da altre società di altri campionati è più che legittimo - scrivono gli ultras sui social - ma non si può pensare di tornare grandi costruendo la squadra unicamente passando per qualche cessione per poi reinvestire il denaro su giocatori non affermati".