Coppa America, l'Uruguay travolge la Bolivia

Vittoria facile per l'Uruguay nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa America, con un netto 5-0 ai danni della Bolivia. Per indirizzare la partita ed avvicinarsi ai quarti di finale alla Celeste sono bastati 8 minuti, quando è arrivata la prima rete, con un colpo di testa del giovane centrocampista Facundo Pellistri, la scorsa stagione in prestito dal Manchester United al Malaga. Molto attivo, l'attaccante del Liverpool Darwin Nunez ha raddoppiato al 21' grazie ad un'apertura di Maximiliano Araujo. Qui è di fatto terminata la partita della Bolivia. Nella ripresa Araujo (77'), Federico Valverde (81') e Rodrigo Bentancur (89') hanno calato la cinquina uruguaiana. L'Uruguay ha la certezza di qualificarsi con un pareggio o una vittoria contro gli Stati Uniti, lunedì. Ma potrebbe bastargli anche una sconfitta, a seconda del risultato della partita tra Panama e Bolivia.