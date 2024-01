Coppa d'Africa: dopo l'eliminazione il Ghana esonera Hughton

La Federcalcio del Ghana ha annunciato di aver revocato l'incarico all'allenatore della nazionale, l'irlandese Chris Hughton, dopo l'eliminazione delle Black Stars nella fase a gironi della Coppa d'Africa (CAN) in Costa d'Avorio. "La Federcalcio del Ghana desidera annunciare che Chris Hughton è stato sollevato dall'incarico di capo allenatore della nazionale maggiore con effetto immediato", si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "Il Consiglio esecutivo ha anche deciso di sciogliere il team tecnico delle Black Stars", aggiunge la nota. Nel Gruppo B della CAN, il Ghana ha raccolto solo due punti in tre partite contro Capo Verde (sconfitta per 2-1), Egitto (2-2) e Mozambico (2-2). Hughton ha iniziato la sua prima esperienza da allenatore nel febbraio 2023. Il tecnico 65enne ha allenato in precedenza i club inglesi Newcastle, Norwich, Brighton e Nottingham Forest.