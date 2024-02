Coppa d'Africa: la Costa d'Avorio in finale contro la Nigeria

La Costa d'Avorio si è qualificata per la finale di Coppa d'Africa, battendo 1-0 la Repubblica Democratica del Congo grazie a un gol di Sebastien Haller al 20' della ripresa. Domenica prossima, la nazionale del Paese ospitante affronterà in finale la Nigeria, vincente ai rigori sul Sudafrica nell'altra semifinale, sempre nello stadio nello stadio olimpico 'Alassane Ouattara' della capitale Gli Elefanti, che schieravano stasera in difesa il romanista N'Dicka e a centrocampo l'ex milanista Kessiè, proveranno davanti ai propri tifosi a conquistare il terzo trofeo dopo quelli vinti nel1992 e nel 2015.