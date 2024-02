Coppa d'Africa: Nigeria batte Sudafrica ai rigori, è in finale

La Nigeria ha dovuto ricorrere ai rigori per battere il Sudafrica e qualificarsi per la finale della Coppa d'Africa, dove affronterà la Costa d'Avorio o la Repubblica Democratica del Congo. La squadra di Victor Osimhen è andata in vantaggio nel secondo tempo con un rigore trasformato da William Troost-Ekong e dopo l'annullamento, per un fallo precedente, della rete del possibile raddoppio segnata proprio dall'attaccante del Napoli, ha subito il pareggio di Mokena, sempre su rigore. Il risultato di 1-1 non è cambiato nei supplementari e sono stati necessari così i tiri dal dischetto, col successo dei nigeriani per 4-2. A realizzare il penalty decisivo è stato Iheanacho, portando le Super Eagles a giocare l'ottava finale della loro storia, con l'ultima delle tre vittorie risalente al 2013.