Coppa d'Asia: finito sogno Palestina, perde su rigore con Qatar

Si interrompe agli ottavi di finale il sogno della Palestina in Coppa d'Asia. Infatti Dabbagh, a segno anche oggi, e compagni sono stati sconfitti per 2-1 dal Qatar, nazionale di casa, nella partita giocata allo stadio Al-Bayt di Al Khor, città a 35 km da Doha. In vantaggio al 37' pt con Dabbagh, i palestinesi sono stati raggiunti al sesto minuto di recupero del primo tempo con un tiro di Al Haidos 'spizzato' da un avversario. Al 4' st la rete vincente del Qatar su rigore (discutibile) concesso dall'arbitro cinese Ma Ninge e trasformato da Afif. Inutile l'assedio finale della Palestina alla porta difesa da Barsham, autore nel primo tempo di parate decisive sulle conclusioni di Dabbagh e di Abu Warda. Spalti gremiti allo stadio, con discreta rappresentanza femminile, in particolare nel settore destinato ai tifosi palestinesi.