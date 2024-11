Coppa Davis: Italia-Australia, Volandri studia la formazione

Un allenamento in tarda mattinata all'indomani della vittoria sull'Argentina nei quarti di finale ha rimesso in cammino Jannik Sinner e gli altri azzurri verso la semifinale di Coppa Davis con l'Australia. L'altoatesino ha giocato con Matteo Berrettini, suo compagno di doppio ieri sera e possibile scelta del capitano, Filippo Volandri, per giocare uno dei due singolari contro gli australiani. Il ko di Lorenzo Musetti con Cerundolo farebbe propendere per questa ipotesi, ma Volandri, che ieri ha sorpreso tutti cambiando in corsa la formazione del doppio decisivo rinunciando a Bolelli-Vavassori, potrà prendersi tutto il tempo necessario per la scelta. Il primo singolare alla Martin Carpena Arena di Malaga è in programma domani alle 13 e per allora le sue scelte dovrà averle fatte anche il capitano australiano Lleyton Hewitt. Fatta salva la formazione del doppio, con gli specialisti Jordan Thompson e Matthew Ebden, nei singolari l'Australia può contare oltre che sul n.1 Alex de Minaur e su Thanaki Kokkinakis, che hanno giocato contro gli Stati Uniti, anche su Alexei Popyrin. Il doppio dubbio di Hewitt è chi far giocare e anche chi sacrificare contro Sinner, al quale ora come ora sembra difficile poter strappare un punto.