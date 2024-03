Coppa Davis: Italia con Olanda, Belgio e Brasile

Saranno Olanda, Belgio e Brasile le avversarie dell'Italia, campione in carica, inserita nel Girone A delle Davis Cup Finals 2024. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri saranno impegnati all'Unipol Arena di Bologna dal 10 al 15 settembre. Il sorteggio della fase a gironi si è svolto a Londra, nella sede degli uffici dell'International Tennis Federation (ITF) con il direttore delle Davis Cup Finals (per il secondo anno consecutivo) Feliciano Lopez ed il presidente dell'ITF David Haggerty. Le sfide dei quattro gruppi - tutte in calendario dal 10 al 15 settembre - saranno ospitate da quattro diverse città. Una di queste è Bologna, con l'Unipol Arena per il terzo anno di fila teatro degli incontri del Gruppo A in cui è inserita appunto l'Italia: le altre sono Valencia (Spagna), presente anche nei due anni precedenti, Manchester (Gran Bretagna), confermata dallo scorso anno, e la new-entry Zhuhai (Cina).