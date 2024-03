Coppa Davis: Volandri 'giocare a Bologna un vantaggio'

"Giocare a Bologna sarà un vantaggio". Il capitano dell'Italia di Coppa Davis, Filippo Volandri, commenta così il sorteggio dei gironi di Davis Cup Finals. Gli azzurri campioni in carica, che lo scorso anno hanno vinto la Coppa dopo 47 anni dall'impresa del 1976, giocheranno alla Unipol Arena dal 10 al 15 settembre contro Olanda, Belgio e Brasile. "La qualità delle squadre che arrivano al round robin credo sia la più alta che mi ricordi. Noi abbiamo l'Olanda che abbiamo battuto a Malaga al doppio di spareggio, ed è forse la squadra più da temere del nostro girone. Ma attenzione anche a Belgio e Brasile - ha detto a Supertennis Volandri, che è a Miami per seguire gli azzurri impegnati nel secondo Masters 1000 della stagione -. Non vedo l'ora di essere a Bologna".