Coppa del mondo femminile: Sofia Goggia torna a Kranjska Gora

Ecco le azzurre convocate per l'appuntamento di Coppa del mondo femminile sulla pista di Kranjska Gora, in Slovenia, dove si disputeranno un gigante sabato 4 gennaio (prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30 con diretta tv su RaiSport ed Eurosport) e uno slalom domenica 5 gennaio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00). Spicca il ritorno in gara fra le porte larghe di Sofia Goggia, a distanza di quasi un anno dall'ultima presenza nella specialità, che si affiancherà a Marta Bassino, Federica Brignone (pettorale rosso di leader grazie ai successi di Soelden e Semmering), Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. Il giorno successivo saranno invece presenti Martina Peterlini, Marta Rossetti, le stesse Della Mea e Collomb, completano in team Lucrezia Lorenzi e Vera Tshurtschenthaler.

I precedenti sulla pista Podkoren parlano di due vittorie azzurre grazie a Marta Bassino, che conquistò una fantastica doppietta nel 2018 a distanza di ventiquattrore una dall'altra. La stessa cuneese è stata seconda nel 2023 e terza nel 2022, mentre Federica Brignone ha raccolto un secondo posto nel 2023 e 2012 e un terzo posto nel 2024. Sofia Goggia fu terza nel 2018 e Nicole Gius seconda nel 2007.