Coppa delle Alpi, 1000Miglia lancia il Grande viaggio alpino

Nell'ambito dell'edizione 2024 della Coppa delle Alpi (gara invernale di regolarità per auto storiche), 1000Miglia lancia il progetto "Il Grande viaggio alpino", un percorso di riflessione parallelo all'itinerario della gara e finalizzato a rappresentare le trasformazioni socioeconomiche, antropologiche e ambientali che attraversano il territorio alpino nella sua dimensione transfrontaliera. La competizione farà tappa in alcune delle località più conosciute al mondo: da Trieste a Courmayeur passando per Kranjska Gora, Cortina d'Ampezzo, Brunico, Seefeld, Garmish, Livigno, Saint Moritz, Gstaad e Chamonix. Le vetture partecipanti, limitate a un numero massimo di 30, affronteranno cinque giornate di gara durante le quali attraverseranno la catena alpina. La tappa finale sarà a Courmayeur dove il "Grande Viaggio Alpino" si concluderà con un Forum, summa delle idee e dei contributi raccolti ogni giorno. La competizione si svolgerà dal 28 aprile al 4 maggio. Le tappe: Trieste-Cortina (29 aprile, 370 km), Cortina-Seefeld (30 aprile, 285 km), Seefeld-Saint Moritz (1 maggio, 370 km), Saint Moritz-Gstaad (2 maggio, 395 km) e Gstaad-Courmayeur (3 maggio, 160 km).