Coppa Italia: Danilo, l'abbiamo voluta con tutte le forze'

Dopo la festa sul prato dell'Olimpico, la gioia della Juventus per la conquista della quindicesima coppa Italia si è spostata sui social. "È nostra. L'abbiamo voluta con tutte le nostre forze. La Coppa Italia torna a casa con noi. Grazie bianconeri, il vostro sostegno è stato molto importante stasera e sempre. Ora non fermiamoci qui, continuiamo ad onorare la storia speciale di questo club" il messaggio di capitan Danilo su Instagram. Vlahovic e Chiesa postano immagini con il trofeo, Locatelli affida le sue riflessioni a qualche riga sul proprio profilo: "Il mio primo trofeo con questa maglia. La maglia che ho sempre sognato. Il sogno di un bambino che ci ha sempre creduto e ha sempre dato tutto. Ce lo siamo meritati ogni giorno! Sono orgoglioso dei miei compagni. Grazie a chi ci ha sempre sostenuto in questi anni sicuramente non facili. Siamo la Juve e l'unico obiettivo è vincere " scrive il centrocampista, squalificato per la finale contro l'Atalanta. Anche Fagioli manifesta la sua gioia: "Grazie" il brevissimo messaggio del classe 2001 fermato dall'inchiesta sulle scommesse, ma ormai pronto a tornare a disposizione: l'incubo finirà proprio nel week-end, il centrocampista potrà giocare nella trasferta di Bologna, lunedì sera.