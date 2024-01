Coppa Italia: dolore alla schiena, Pellegrini test per il derby

Lorenzo Pellegrini prova a stringere i denti in vista del derby di Coppa Italia di questa sera. Il capitano giallorosso, dopo gli accertamenti di ieri, continua a sentire dolore alla schiena in seguito alla botta rimediata in uno scontro di gioco con Scalvini domenica nella gara contro l'Atalanta. Stamattina il provino decisivo per capire se potrà essere a disposizione dal primo minuto o a gara in corso. Nelle valutazioni finali di Mourinho ci sarà poi il feedback che il calciatore darà al tecnico oltre al fatto che la gara di questa sera può contemplare anche i supplementari.