Coppa Italia: Juve, Yildiz e Danilo si allenano in gruppo

Ultimo allenamento della Juventus, questa mattina, prima della partenza per Roma, alla vigilia della finalissima di Coppa Italia contro l'Atalanta. Massimiliano Allegri ha ritrovato tutti gli acciaccati: Yildiz, Danilo e Alex Sandro hanno cominciato la seduta di rifinitura insieme al resto dei compagni, mentre De Sciglio non si è visto sul prato del quartier generale bianconero. Chi, invece, non sarà a disposizione per la sfida dell'Olimpico contro la Dea è lo squalificato Locatelli.