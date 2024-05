Coppa Italia: Vlahovic "ora penso solo a vincere altri titoli"

"Posso solo ringraziare i miei compagni. Sappiamo tutte le difficoltà affrontate e alla fine abbiamo centrato due obiettivi, qualificazione in Champions e Coppa Italia. E' un peccato per lo Scudetto, ma l'Inter lo ha vinto meritatamente. Ora penso a come vincere tanti altri titoli". Lo ha detto Dusan Vlahovic a Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia. "Nell'ultimo periodo ci girava male anche, ma abbiamo sempre dato il nostro massimo - ha aggiunto -. Il prossimo anno dobbiamo puntare a vincere tutto perché questo è il dna della Juventus".