Cristiano Ronaldo trionfa ai Global Soccer Awards di Dubai con due premi prestigiosi

E' un Cristiano Ronaldo protagonista, a Dubai, della cerimonia di consegna dei premi 'Global Soccer Awards', in cui l'asso portoghese ha ricevuto due riconoscimenti: uno come miglior giocatore dei campionati del Medio Oriente e l'altro come "Top Goal Scorer of All Time", ovvero miglior cannoniere di ogni tempo. Su quest'ultimo premio c'è stato già chi ha avuto modo da eccepire, visto che, è stato detto a Dubai, CR7 ha segnato 934 gol e in Brasile fanno notare che sia Pelé che Romario hanno superato quota mille.

Ma Ronaldo è stato protagonista anche per quanto ha detto sul palco, attaccando i giurati di 'France Football' che hanno assegnato il Pallone d'Oro 2024 allo spagnolo Rodri. "Vinícius avrebbe meritato il Pallone d'Oro. A mio avviso, la decisione non è stata equa - le parole di CR7 -. Anche Rodri lo avrebbe meritato, ma credo che quest'anno il riconoscimento dovesse andare a Vinicius, soprattutto per il gol decisivo segnato nella finale di Champions League". "Questo è uno dei motivi per cui apprezzo particolarmente i Globe Soccer Awards - ha detto ancora -: qui assegnano i premi in modo più equilibrato".

Così Vinicius Junior, presente a Dubai, si è consolato con il 'Globe Soccer' che gli è stato assegnato come miglior giocatore del 2024. Un premio speciale, intitolato a Diego Maradona, è andato anche al suo compagno di club nel Real, Jude Bellingham.