Crollo Firenze: la Figc dispone 1' di silenzio su tutti i campi

In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto nel cantiere di via Mariti a Firenze, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma da oggi e per l'intero fine settimana. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha ringraziato "a nome della città per la sensibilità dimostrata. È importante che in tutti i luoghi, dalle piazze agli stadi, ci si fermi a riflettere su quanto è accaduto, stringendoci nel dolore per le vittime e sensibilizzando l'opinione pubblica e le autorità competenti sull'urgenza della sicurezza sul lavoro".