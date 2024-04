Curling: l'Italia sul podio ai Mondiali, conferma il bronzo 2022

L'Italia è salita sul podio nell'ultima giornata dei Mondiali maschili di curling, confermando a Sciaffusa (Svizzera) il bronzo che aveva conquistato due anni fa a Las Vegas, negli Stati Uniti. La squadra composta da Sebastiano Arman, Mattia Giovannella, Amos Mosaner, Joel Retornaz e Francesco De Zanna, sconfitta ieri in semifinale -3 contro la Scozia , ha battuto 7-6 la Svezia nella sfida per il terzo posto. Decisiva per gli azzurri la nona ed ultima frazione: Retornaz e compagni, sotto per 6-3 e ormai con le spalle al muro, hanno sfruttato nel migliore dei modi un'errata valutazione degli avversari per realizzare in extremis il triplo punto dell'aggancio (6-6). Il successivo extra end ha premiato l'Italia che, al termine degli ultimi due tiri, è riuscita a mettere a referto il punto della vittoria.