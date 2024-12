Cyprien Sarrazin operato con successo dopo la caduta a Bormio

L'operazione per ridurre l'ematoma intracranico di Cyprien Sarrazin causato dalla terribile caduta di ieri durante la prova cronometrata della discesa libera di Bormio, è andata "bene". Lo ha reso noto la Federazione francese di sci (Ffs).

"Cyprien Sarrazin è stato operato durante la notte per decomprimere l'ematoma intracranico. L'operazione è andata bene, per il momento rimane sotto anestesia", ha detto la Ffs su Sarrazin, numero 2 del mondo nella discesa libera lo scorso inverno e vincitore appena un anno fa sulla pista di Bormio dove si svolgeranno le gare di sci maschile per le Olimpiadi del 2026.