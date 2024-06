Da Cannavaro a Prandelli,vincitori del Premio Fair Play Menarini

Torna l'appuntamento con il Premio Internazionale Fair Play Menarini, la manifestazione che ogni anno promuove i valori di etica, lealtà e rispetto. Nella conferenza stampa che si è tenuta al Salone d'Onore del Coni, infatti, la Fondazione Fair Play Menarini ha annunciato i nomi dei premiati che la notte del 4 luglio riceveranno il riconoscimento sul palco del Teatro Romano di Fiesole. "Siamo arrivati alla 28/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, un evento legato a due parole meravigliose: 'fair play', l'essenza, la base e le fondamenta del nostro mondo dello sport. Sono sinceramente grato alla Fondazione Fair Play Menarini per la sua dedizione e il suo impegno", le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò in un videomessaggio. Tra i campioni che saranno premiati ci saranno il capitano della Nazionale campione del mondo del 2006 e Pallone d'Oro Fabio Cannavaro, insieme a Cesare Prandelli, vice campione d'Europa con la Nazionale 2012. Con loro anche tre simboli del calcio italiano come Alessandro Costacurta, Ciro Ferrara e Giuseppe Dossena. Ma non c'è solo il calcio. Tra gli altri spiccano i nomi di Marco Belinelli, primo e unico italiano a conquistare l'NBA, Gian Paolo Montali, ex commissario tecnico della Nazionale maschile di volley due volte campione d'Europa, così Francesca Lollobrigida, oro europeo nel pattinaggio di velocità, mentre nell'atletica leggera toccherà alla campionessa paralimpica e record del mondo dei 100 metri Ambra Sabatini, e al velocista Roberto Rigali, vice campione del mondo nella staffetta 4x100. Per i motori, invece, sarà Cesare Fiorio, leggenda del rally, a ricevere il premio mentre per la boxe toccherà a Clemente Russo. Infine, il fair play del giornalismo sportivo andrà a Federico Buffa.