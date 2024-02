Da Sinner a Haaland, on air la nuova campagna di brand Sky Sport

Che "Il più grande spettacolo del mondo" abbia inizio. Da oggi on air su tutti i principali canali tv e sulle piattaforme digital la nuova campagna di brand di Sky Sport, con alcuni dei più grandi atleti al mondo nelle vesti di circensi pronti a far vivere l'adrenalina delle competizioni più importanti del pianeta. Da Jannik Sinner e Paola Egonu a Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Francesco Bagnaia e Marzo Bezzecchi a Erling Haaland, Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero: benvenuti nella Casa dello Sport. Guido Meda è tra i protagonisti della campagna "Il più grande spettacolo del mondo!" nelle insolite vesti di presentatore del circo, metafora della Casa dello Sport di Sky. È lui a presentare i numeri delle stelle dello sport che, per l'occasione, vestono i panni di circensi d'eccezione: il primo numero è rappresentato da "il magico Sinner", protagonista dei prodigi del grande tennis. Spettacolo assicurato con il mangiafuoco Federica Masolin. Gli imprevedibili e spericolati "domatori dell'asfalto", Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Max Verstappen, pronti a sfrecciare per le mirabolanti sfide della F1. Moto tutte da domare quelle di Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, nei panni dei magici "funamboli dei cordoli", con il gas a martello per liberare la magia della MotoGP. Ogni circo ha i suoi giganti, come il fachiro Giorgio Chiellini e "Haaland il fantastico", cannoniere d'eccezione delle notti di calcio europeo. Nasi all'insù per "l'Egonu volante", con le sue potentissime schiacciate di fuoco. Tutto pronto per il grande show, a cui prenderà parte anche Alessandro Del Piero, in un ruolo mai visto prima. Un'offerta ricchissima quella della Casa dello Sport di Sky, con più di 80 tornei ogni anno tra ATP e WTA, con Wimbledon e la Coppa Davis, per un totale di oltre 4.000 partite di tennis. Grande spazio ai motori, con oltre 1.300 ore live e tutta la stagione 2024 di F1, MotoGP e del WRC. E ancora, lo spettacolo della Casa dello Sport continua con il basket, con il grande spettacolo dell'Eurolega, l'Eurocup e il grande show dell'Nba; il rugby; il volley, con la Serie A1; il golf, con oltre 35 tornei live a stagione.