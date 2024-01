Dakar: auto, Ekström vince l'ottava tappa

Lo svedese Mattias Ekström (Audi) ha fatto segnare il miglior tempo al termine dell'ottava tappa della Dakar-2024, tra Al-Duwadimi e Hail, in Arabia Saudita, davanti al suo compagno di squadra Stéphane Peterhansel, a 2'45". Molto indietro nella classifica generale dopo i problemi alle sospensioni di domenica, Mattias Ekström vince la sua seconda tappa, dopo il prologo di Al-Ula del 5 gennaio. Completa il podio Guerlain Chicherit (Toyota), sesto assoluto, a 3'10" dall'Audi di Ekström. Tappa complicata per Sébastien Loeb (Prodrive). Il francese e il suo copilota Fabian Lurquin hanno commesso un errore di navigazione che gli è costato 5'47" di vantaggio sul leader della classifica generale, lo spagnolo Carlos Sainz (Audi), quarto a 5'13". Dakar-2024 da dimenticare per il cinque volte vincitore Nasser Al-Attiyah (Prodrive), che ha subito un guasto al motore al km 62. (ANS).