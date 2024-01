Dakar, vittoria nella decima tappa per Brabec, pilota statunitense di moto

Il pilota di motocross americano Ricky Brabec (Honda), attualmente in testa alla classifica generale, ha trionfato nella decima tappa della Dakar-2024 ad Al'-Ula, in Arabia Saudita. Come già accaduto nella nona tappa, anche oggi la Honda ha ottenuto un risultato eccezionale, piazzando tre piloti sul podio: Brabec ha concluso la prova con soli due secondi di vantaggio sul cileno Ignacio Cornejo e 20 secondi su Adrien Van Beveren. Il francese è riuscito a ridurre il distacco dal botswanano Ross Branch (Hero), secondo nella classifica generale, a soli 52 secondi, ma rimane ancora ad un distacco di 11 minuti e 46 secondi da Brabec. Cornejo si trova ai piedi del podio assoluto, con un ritardo di 13 minuti e 48 secondi rispetto all'americano. La prossima tappa, l'undicesima, rappresenta la parte più cruciale della seconda settimana della Dakar e l'ultima occasione per influire sulla classifica generale: i piloti dovranno affrontare quasi 500 km di terreni sassosi tra Al'-Ula e Yanbu.