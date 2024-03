Dal Cio accuse alla Russia, 'politicizza lo sport'

Il Comitato olimpico internazionale ha accusato la Russia di "politicizzare lo sport", dopo il lancio dei "Giochi dell'Amicizia", una nuova competizione in programma dal prossimo mese di settembre in competizione con i Giochi olimpici e che prevede anche un'edizione invernale. Il Cio, che ha autorizzato la partecipazione di sportivi russi ai Giochi di Parigi 2024 solo sotto una bandiera neutrale e a condizione che non sostengano l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha invitato il mondo dello sport e i governi invitati da Mosca "a rifiutare qualsiasi partecipazione o sostegno" a questo evento, ha dichiarato in un comunicato. (ANSA-AFP).