Dal Governo agenzia per controllare bilanci club,vertice in Figc

Un'agenzia governativa che sostituirebbe la Covisoc nel controllo dei bilanci e delle spese dei club professionistici. Una mossa che riguarderebbe principalmente il calcio, ma in parte anche il basket. Il progetto messo a punto dall'esecutivo in un documento inviato a Figc e Coni ha costretto la Federcalcio a convocare per lunedì pomeriggio alle 18 in Via Allegri una riunione d'urgenza con i presidenti delle componenti federali. In sostanza la nuova agenzia, andando a sostituire la Covisoc, toglierebbe al Consiglio federale la possibilità di decidere - sulla base dei codici interni - chi ha modo di iscriversi ai campionato e chi no. Al centro del dibattito c'è ovviamente anche il tema dell'autonomia dello sport che sarebbe bypassato con la nuova agenzia governativa, divenendo quest'ultima un ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza di Palazzo Chigi o del ministro dello Sport.