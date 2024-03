Dall'Aic solidarietà a Ciro Immobile

L'Associazione italiana calciatori esprime solidarietà e vicinanza al capitano della Lazio Ciro Immobile e alla sua famiglia per la deprecabile aggressione subìta. Si tratta - si legge in una nota dell'Associalciatori - "di un grave atto di intimidazione che avrebbe potuto generare gravissime conseguenze e sul quale l'Aic auspica che le forze dell'ordine facciano al più presto chiarezza". "Se la sconfitta e la vittoria sono la 'normalità' nella cultura dello sport - prosegue l'Aic - ciò che non dobbiamo abituarci a considerare 'normale', invece, è l'aggressione ai danni di un calciatore. Tollerare questi comportamenti significa perdere di vista i valori del nostro sport".