Dance Fit Festival 2024 a Roma: un evento imperdibile per gli amanti del fitness e della danza

Dopo il successo straordinario della scorsa edizione, con oltre 1000 partecipanti provenienti da tutta Italia, torna a Roma il Dance Fit Festival, l'evento più atteso dagli appassionati di danza e fitness, ma non solo. La giornata, organizzata dal celebre esperto di fitness e dance fitness Gianluca Ingargiola, in collaborazione con Acsi Nazionale e Main Sponsor Grimaldi Lines, promette di essere un'esperienza indimenticabile, ricca di energia, emozioni e, soprattutto, tanto divertimento a ritmo di musica.

Un'intera giornata immersiva, in cui i partecipanti potranno vivere emozionanti show e masterclass con ospiti nazionali e internazionali, tra cui performance e lezioni di Zumba, Reggaeton, Ritmi Brasiliani, Salsation, Afro Style, Bollywood, Danza del Ventre e molto altro ancora.

Il Dance Fit Festival, che si terrà presso l'Atlantico Live nella zona Eur il prossimo 16 marzo (dalle 10:30 alle 17:30), è l'opportunità perfetta per chi ama il fitness e la danza, ma anche per chi vuole vivere una giornata di pura energia. Non solo un evento sportivo, ma una vera e propria celebrazione della cultura dance, un punto d'incontro per appassionati e professionisti di tutto il mondo.

"Siamo entusiasti di poter portare di nuovo a Roma un evento che unisce passione per il movimento, musica e socializzazione - ha detto Gianluca Ingargiola, fondatore e organizzatore dell'evento - Dopo l'incredibile successo della scorsa edizione, l'obiettivo di quest'anno è fare ancora di più, offrendo un'esperienza unica che coinvolga e faccia divertire tutti i partecipanti, con la possibilità di apprendere dai migliori del settore".