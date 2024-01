D'Aversa, "Lecce in emergenza, pubblico fondamentale"

Un Lecce in piena emergenza affronterà domani il Cagliari in una partita che potrebbe avere un peso significativo nella corsa alla salvezza. Dermaku e Sansone sono out per infortunio, mentre Banda Rafia e Touba sono impegnati con le rispettive nazionali nella Coppa d'Africa. L'unica nota lieta per il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa sono i due recuperi dell'ultima ora: "Almqvist e Pongracic hanno fatto l'allenamento completo con la squadra - ha dichiarato nella conferenza della vigilia - Il primo l'ha fatto tutta la settimana, invece Pongracic si è fermato dopo il primo giorno per poi riprendere nell'allenamento odierno. Valuteremo se farli partire o meno da inizio della gara". Riguardo l'avversario, D'Aversa ha affermato: "Vedendo il Cagliari non possiamo pensare solo all'aspetto tattico - ha proseguito - ma sarà importante l'aspetto mentale e della determinazione. A Bergamo abbiamo fatto un'ottima gara, ma sarebbe un errore pensare che con il Cagliari sarà più facile. E' necessario avere lo stesso atteggiamento, ed il massimo rispetto di una squadra che ha un monte ingaggi doppio rispetto al nostro". Si tratta dunque di una partita delicata, che dovrà essere affrontata con varie defezioni, ma con il vantaggio di giocare tra le mura amiche: "In questo momento siamo in emergenza - ha ribadito l'allenatore - vediamo come sta Pongracic, altrimenti giocheremo con Blin adattato in uno scontro salvezza. Il supporto e sostegno del pubblico saranno fondamentali, e lo stadio dovrà spingerci a fare di più delle nostre possibilità. Il Cagliari deve trovare un ambiente ostile che trascini i ragazzi: è normale che un risultato pieno domani significhi punti doppi in carniere". Infine, un passaggio su Claudio Ranieri, suo collega di panchina nello scontro salvezza: "E' un grande allenatore, rappresenta il simbolo dell'eleganza, un tecnico da cui prendere esempio", ha concluso D'Aversa.