Davis risponde a Pellegri, 1-1 tra Empoli e Udinese

Empoli e Udinese pareggiano 1-1, un gol per tempo con i padroni di casa in vantaggio con Pellegri e poi raggiunti dal centravanti dei friulani Davis. Toscani che allungano la striscia positiva con il quinto punto in tre gare; mentre i friulani, dopo le sconfitte con Venezia, Juventus e Atalanta, tornano a punti. Terzo risultato utile consecutivo per i toscani, mentre i friulani stoppano la serie di sconfitte. In classifica Empoli a 16 punti, Udinese a 17.