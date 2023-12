De Laurentiis, firmato contratto con Osimhen per il Calcio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato durante il premio "Campania Felix" che è stata raggiunta la firma del contratto in sospeso con Su Osimhen dall'estate. La trattativa tra il presidente del club azzurro e il procuratore di Osimhen, Roberto Calenda, è andata avanti dal ritiro estivo senza ancora portare a un accordo definitivo per il rinnovo del contratto del 24enne nigeriano, in scadenza a giugno 2025. Ora De Laurentiis ha dichiarato di aver trovato l'accordo per il rinnovo dell'attaccante, con un netto aumento dell'ingaggio, attualmente fissato a 4,5 milioni l'anno.