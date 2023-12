De Laurentiis, scuso tifosi, colpa mia" (90 characters)"

Chiedo scusa ai tifosi. La responsabilità di ciò che sta accadendo è solo mia. Aurelio De Laurentiis si presenta in sala stampa al 'Maradona' dopo l'ennesima delusione di questa stagione per la mancata vittoria con il Monza e fa pubblicamente ammenda per come è ridotto il Napoli campione d'Italia. "Il campionato - afferma il presidente - è ancora lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare". "Quando tornerò a Napoli alla fine del prossimo mese, dopo la Supercoppa - dice rivolgendosi ai giornalisti - ci vedremo a cena e vi esporrò la mia opinione su tutto, ora non voglio annoiarvi". Un'ultima considerazione De Laurentiis la dedica all'arbitraggio di Di Bello. "Caro Rocchi - conclude - non trovo corretto che due persone come Palladino e Mazzarri, che hanno 500 gare in A, vengano espulse così. È come dire che per essere rispettabili devo per forza distribuire cartellini".